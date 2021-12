Handball-WM der Frauen: Dänemark erster Halbfinalist

Dänemarks Handballerinnen sind bei der WM in Spanien als erstes Team ins Halbfinale eingezogen. Der Weltmeister von 1997 setzte sich am Dienstag in Granollers mit 30:25 (14:13) gegen Süd- und Zentralamerikameister Brasilien durch und trifft im Kampf um das Endspiel am Freitag auf Olympiasieger Frankreich oder Schweden.