Vanguard wird diese Woche kostenlos

An diesem Wochenende kann Vanguard kostenfrei getestet werden © Activision

In dieser Woche wird es wieder ein kostenloses Multiplayer-Wochenende in Call of Duty: Vanguard geben. Wir erklären, was alles in der kostenlosen Version drin ist.

Die Neuigkeiten in Call of Duty: Vanguard reißen nicht ab. Damit so viele Spieler wie möglich ins Boot geholt werden, gibt es jetzt einen kostenlosen Test: Früher gab es zwar schonmal Wochenenden, an denen jeder kostenlos spielen konnte, aber was Vanguard angeht, ist das eine Premiere.

Wie lang dauert das kostenlose Wochenende?

Vom 16. bis zum 21. Dezember wird Call of Duty: Vanguard kostenlos für Spieler verfügbar sein. Währenddessen muss nichts für die Download-Codes gezahlt werden und man kann erstmal einen kleinen Zeh ins Wasser halten und sehen, ob sich die 50€ für das Spiel überhaupt lohnen. Natürlich steht das Ganze unter dem Deckmantel, dass Vanguard am Ende auch von mehr Spielern gekauft wird.

Der kostenfreie Vanguard-Zugang schließt aber nicht nur den gesamten Multiplayer-Bereich des Spiels ein: Es werden für die gesamte Zeit auch alle Karten, Spielmodi und Waffen verfügbar sein, die es aktuell in Vanguard gibt. Zusätzlich wird die Karte „Shipment“ noch in weihnachtlicher Festtagsmanier dekoriert und Spieler können sich auf Schnee freuen. Die Waffen aus Vanguard lassen sich übrigens während der gesamten Zeit auch für Warzone leveln – der Fortschritt wird also danach übernommen.