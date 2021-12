DFL: So will Watzke den deutschen Fußball aufpolieren

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wird auch in seiner Rolle als DFL-Aufsichtsratsvorsitzender mit klarer Kante vorangehen. Der 62-Jährige will den deutschen Fußball „wieder zum Strahlen bringen“.

Rund dreieinhalb Stunden haben die Klubbosse der 1. Bundesliga und 2. Liga am Dienstagnachmittag im Sheranton-Hotel am Frankfurter Flughafen getagt und weitreichende Entscheidungen getroffen.

Watzke deutlich: „Fußball wieder zum Strahlen bringen“

„Ich habe mich 17 Jahre erfolgreich gegen ein solches Amt gewehrt. Jetzt haben mich die Verantwortlichen aber an einem schwachen Punkt erwischt. Es war richtigerweise eine geheime Wahl. Von 34 Klubs haben 32 zugestimmt. Das sind rund 94 Programm - ein sehr gutes Ergebnis“, sagte Watzke mit Blick auf seine neue Rolle.

Eine Politur also in einer schwierigen Zeit, die im März 2020 mit Ausbruch der Corona-Pandemie ihren Anfang genommen und für tiefe Einschnitte in allen Bereichen gesorgt hat.