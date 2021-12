Bundesliga heute LIVE: Wolfsburg - Köln & Mainz - Hertha im TV, Stream und Ticker

Der VfL Wolfsburg will am 16. Spieltag der Bundesliga den Anschluss an die europäischen Plätze wiederherstellen. Die Wölfe befinden sich nur auf Rang elf der Tabelle. Die 0:2-Niederlage im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart bedeutete die dritte Niederlage in der Bundesliga in Folge für die Wölfe. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)