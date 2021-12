Profiklubs führen Nachhaltigkeitskriterien ein

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Profiklubs setzen künftig auf verbindliche Kriterien in Sachen Nachhaltigkeit. Die 36 Erst- und Zweitligisten einigten sich am Dienstag auf ihrer Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main darauf, in der Satzungspräambel der Deutschen Fußball Liga (DFL) ein Bekenntnis zur Nachhaltigkeit zu verankern. Zudem sollen wirtschaftliche, ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien als neue Kategorie in die Lizenzierungsordnung aufgenommen werden.