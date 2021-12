Darts-WM 2022: Gabriel Clemens bei SPORT1 über Fallon Sherrock, Clayton & Schmutzler

Gabriel Clemens setzte sich in einem Krimi gegen den damaligen Titelverteidiger Peter Wright durch und zog als erster Deutscher überhaupt ins Achtelfinale einer PDC-Weltmeisterschaft ein.

Dieses Jahr geht die nationale Nummer eins noch höher gesetzt ins Turnier. Doch der „German Giant“ muss sich noch ein wenig gedulden. Clemens trifft erst am 23. Dezember in seinem Zweitrundenmatch entweder auf Lewy Williams oder Toyokazu Shibata. ( Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und im LIVETICKER )

Im SPORT1 -Interview erklärt der 38-Jährige, welche Ziele er sich für das Highlight im Alexandra Palace gesetzt hat, wie er über die Niederlage gegen Fallon Sherrock beim Grand Slam of Darts denkt und welchen Gegner er nicht bekommen möchte.

Clemens über seine Vorbereitung

Clemens: Eigentlich ist die Vorbereitung immer gleich. Vor der WM hat man noch ein wenig mehr Zeit. Ich habe bis zu meinem ersten Spiel sogar drei Wochen ohne Turnier. Ansonsten trainiere ich so viel wie sonst, da ändere ich nichts. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Deutsche Darts-Hoffnung Clemens: "Muss zeigen, was in ihm steckt!"

SPORT1: Ihr erstes Spiel ist am 23. Dezember. Wann reisen Sie nach London?

Clemens: Der Plan ist, am 20. Dezember anzureisen. Wir müssen vorher einen Test machen und so lange in Quarantäne, bis das Ergebnis da ist.