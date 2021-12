Einbruch bei Benfica-Verteidiger Otamendi

Bei Verteidiger Nicolas Otamendi vom portugiesischen Fußball-Klub Benfica Lissabon ist am Montag eingebrochen worden.

Bei Verteidiger Nicolas Otamendi vom portugiesischen Fußball-Klub Benfica Lissabon ist am Montag eingebrochen worden. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Die lokale Presse sprach bereits von einer internationalen Bande, die in der Fußballwelt wütet.