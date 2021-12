Streich und Freiburg "hochmotiviert"- Einsatz von Schlotterbeck fraglich

Christian Streich will nach der geringen Punkteausbeute in den vergangenen Spielen mit dem SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga wieder angreifen.

Trainer Christian Streich will nach der geringen Punkteausbeute in den vergangenen Spielen mit dem SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga wieder angreifen. "Wir ärgern uns selbst am meisten. Weil wir nicht damit einverstanden sind, dass wir aus den letzten fünf Spielen, trotz dieser Leistungen, nur drei Punkte geholt haben", sagte Streich vor der Partie bei Union Berlin am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky).