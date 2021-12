Alinghi-Kooperation mit Red Bull: Zurück auf Bühne des America's Cup

Mit dem zweimaligen Champion Alinghi kehrt ein großer Name in das Rennen um die wichtigste Segeltrophäe der Welt zurück.

Ein großer Name kehrt in das Rennen um die wichtigste Segeltrophäe der Welt zurück: Der zweimalige Champion Alinghi (Schweiz) will beim 37. America‘s Cup 2024 wieder nach der begehrten Silberkanne greifen.