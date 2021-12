VfL Wolfsburg vor der Woche der Wahrheit - Kolumne von Tobias Holtkamp

Dass der Verein aus der VW-Stadt einen Kader hat, der, also theoretisch, beide Spiele gewinnen kann, das sehen nicht nur die VfL-Verantwortlichen so.

Eine missratene Entwicklung

Der Auftritt gegen Köln, so heißt es in Wolfsburg, wird zur großen Prüfung. Was den Charakter betrifft, wer schmeißt sich wie rein, jetzt, wo es sehr ungemütlich wird. Aber auch, was den Druck betrifft. Wer kann umgehen mit dieser Situation? Wer fordert den Ball, zeigt sich, übernimmt Verantwortung und versucht alles - statt sich weiter wegzuducken. Es war erschreckend, als was für ein Scherbenhaufen sich die teuren VfL-Stars zuletzt präsentierten.