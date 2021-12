Greuther Fürth gegen BVB-Star Haaland: "Vielleicht schläft er mal schlecht oder hat wenig Lust"

Greuther Fürth will nach dem ersten Saisonsieg in der Bundesliga im Duell bei Borussia Dortmund möglichst lange mithalten.

„Wir müssen in allen Bereichen über uns hinauswachsen und an unsere Leistungsgrenze gehen, um diesem Gegner Paroli zu bieten. Wir wollen ein unangenehmer Gegner sein“, sagte Trainer Stefan Leitl vor dem Spiel am Mittwoch (20.30 Uhr).