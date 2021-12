Nach Herrmann: Auch Riechers plant für Vendee Globe

Jörg Riechers will bei der Vendee Globe starten © AFP/SID/FRED TANNEAU

Nach Boris Herrmann plant in Jörg Riechers ein zweiter deutscher Segler seine Teilnahme an der Vendee Globe 2024/25. In Kürze soll mit dem Baubeginn der Yacht für den 53 Jahre alten gebürtigen Hamburger ein wichtiger Grundstein gesetzt werden.