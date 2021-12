Anzeige

FIFA 22: Eligella Xmas Cup - Alle Infos zum FIFA-Event des Jahres

Der Eligella Xmas Cup wird das erste Offline-Event seit Ausbruch der Pandemie © EliasN97

Marc Engelbrecht

Heute findet der eigens von EliasN97 auf den Weg gebrachte Xmas Cup statt. Vor dem Start bringen wir euch auf den aktuellen Wissensstand, um das Event in vollen Zügen genießen zu können.

Alle Augen sind auf Hamburg gerichtet. Zum Ende des Jahres gibt es für die Fans des FIFA-eSports nochmal einen echten Leckerbissen zu bestaunen. Der Eligella Xmas Cup steht an und bringt internationale Stars der Szene zu einem Offline-Event zusammen, welches es so seit dem Ausbruch der Pandemie nicht mehr gegeben hat.

Auch wenn es hierbei nicht um Global Series Punkte geht, steht einiges auf dem Spiel. Die Zuschauer können sich auf Gameplay auf höchstem Niveau, sowie einer Menge Spannung und Dramatik freuen. Vor dem Beginn blicken wir auf die wichtigsten Informationen rund um das Turnier. Wer ist dabei? Worum geht es? Und wie läuft das Ganze ab? - Alle Infos.

Die Teilnehmer des Cups

Elias „EliasN97″ Nerlich hat bei der Auswahl der Teilnehmer nicht zu viel versprochen. Jeder Name zeugt von internationaler Klasse und hat eine reelle Chance auf den Gesamtsieg. Insgesamt treten 32 Profis aus ganz Europa bei der ersten Ausgabe gegeneinander an. Darunter auch einige bekannte Gesichter aus Deutschland. So gehören beispielsweise der amtierende Weltmeister Mohammed „MoAuba“ Harkous, der aktuelle nationale Meister Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin, sowie der zum Zeitpunkt seines Erfolges jüngste FUT Champions Cup Sieger Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen zum Aufgebot.

Weitere große Namen wie der Engländer Donovan „Tekkz“ Hunt oder die besonders in diesem Jahr sehr stark aufspielenden Israelis Roee „NOM_Feldmann“ Feldman und sein Teamkollege Yuval „Yuval23x“ Beli, der am Wochenende die Frankfurt Open der Global Series gewinnen konnte, treten ebenfalls in der Hansestadt an. Die beiden zählen zudem zu den acht Spielern, die sich erst über einen der vier Qualifier für die Endrunde qualifizieren mussten. Die 24 weiteren Plätze wurden von Elias persönlich bestimmt.

Der Ablauf des Turnier

Der Eligella Xmas Cup wird an nur einem einzigen Tag ausgetragen. Die Pros werden in acht Gruppen mit jeweils vier Qualifikanten eingeteilt. Im Wechselspiel finden dann die Partien der einzelnen Gruppen in Blöcken statt. Auf die Duelle aus A-E folgen die Matchups aus F-H. Am Ende dieser Stage kommen die beiden Bestplatzierten weiter. Nach einer kurzen Pause beginnt anschließend die KO-Phase.

Hier trennt sich nun die Spreu vom Weizen. In einem Best-of-2-Format geht es vom Achtelfinale bis hin zum Grand Final. Der Spieler, der nach Hin- und Rückspiel die Nase vorne hat, krönt sich zum Champion. Im Falle eines Gleichstandes entscheidet das Elfmeterschießen.

Die Belohnung für den Sieger

Content-Creator und Streamer Elias Nerlich hat sich namhafte Partner und Sponsoren für das Turnier gesucht. Der 24-Jährige konnte u.a. CosmosDirekt, Rush.gg und DAZN an seine Seite holen.

So ist es möglich ein stattliches Preisgeld auszuschütten. Bei seinen privat veranstalteten Turnier lag das Limit bisher bei 2.000 Euro. Nun steht ein Prizepool von 30.000 Euro auf dem Spiel. Dem ersten Platz winken dabei stolze 20.000 Euro.