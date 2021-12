Nach „Disziplinarverstoß“: Aubameyang nicht mehr Arsenal-Kapitän

Der ehemalige Dortmunder Fußball-Profi Pierre-Emerick Aubameyang ist nach dem „Disziplinarverstoß“ vergangene Woche nicht mehr Kapitän vom FC Arsenal. Das teilten die Gunners am Dienstag mit. Außerdem wird der 32-Jährige aus dem Kader für das Ligaspiel gegen West Ham United am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gestrichen.

In der vergangenen Woche war Aubameyang aufgrund des Verstoßes bereits nicht im Aufgebot für die Partie gegen den FC Southampton. "Wir erwarten von all unseren Spielern, vor allem von unserem Kapitän, nach den Regeln und Standards zu arbeiten, die wir alle gesetzt und auf die wir uns verständigt haben", teilte der Klub in einem Statement mit. Was sich Aubameyang genau hat zuschulden kommen lassen, haben die Gunners noch nicht bekannt gegeben.