Darts-WM: Titelverteidiger Price der Wettfavorit

Titelverteidiger Gerwyn Price führt bei Sportwettenanbieter bwin ein Quartett von Kandidaten für den Triumph bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace an. Die Siegquote des Walisers liegt bei 5,00, dahinter folgen Michael van Gerwen (Niederlande/5,50), sein Landsmann Jonny Clayton und Peter Wright (Schottland/beide 7,50).

Gelingt Fallon Sherrock die Megasensation und die "Queen of the Palace" räumt bei der am Mittwoch beginnenden Weltmeisterschaft (bis 3. Januar) die Sid-Waddell-Trophy ab, gibt es das 151-fache des Einsatzes zurück.