FC Arsenal: Pierre-Emerick Aubameyang nicht mehr Kapitän

So trickste Tuchel bei Aubameyang

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wurde Pierre-Emerick Aubameyang die Kapitänsbinde der Gunners entzogen. Hintergrund ist der „letzte Disziplinarverstoß in der letzten Woche“ des ehemaligen BVB-Stürmers.

Man erwarte von all seinen Spielern, im speziellen vom Kapitän, sich an die Regeln und Standards zu halten, die man gemeinsam aufgestellt und zugestimmt habe, schrieb der Klub in seinem Statement.