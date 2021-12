Glasner: Von Gladbacher Negativserie "nicht blenden lassen"

Frankfurt am Main (SID) - Für Trainer Oliver Glasner vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt spielt die Negativserie des kommenden Gegners Borussia Mönchengladbach keine Rolle. Es werde in der Vorbereitung ein Thema sein, "dass wir uns von den letzten drei deutlichen Niederlagen nicht blenden lassen", sagte der Österreicher vor der Partie am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) bei den Fohlen.