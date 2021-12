Schwimmen: Doppelter Wellbrock zum Jahresabschluss

Zum Jahresabschluss ist Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock in Abu Dhabi im Doppel-Einsatz. Der 24-Jährige tritt zunächst am Mittwoch (Teamevent) und Donnerstag (10 km) auf Yas Island beim Freiwasser-Weltcup an, anschließend kämpft er bei der Kurzbahn-WM um eine Medaille. Die Vorläufe über 1500 m Freistil finden am kommenden Montag statt.