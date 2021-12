Brutaler Raubüberfall auf Nicolas Otamendi - mit Gürtel um den Hals ausgeraubt

Wie portugiesische Medien berichten, attackierten vier Männer den früheren Spieler von Manchester City in seinem Haus in Lissabon.

Dabei hätten die Räuber dem 33-Jährigen sogar einen Gürtel um den Hals gelegt, um ihn in Schach zu halten.

Benfice bestätigte am Montag in einer offiziellen Stellungnahme, dass Otamendi „in den frühen Morgenstunden (...) Opfer eines Raubüberfalls in seinem Haus wurde“. Dem Spieler und seiner Familie gehe es den Umständen entsprechend gut.