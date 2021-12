TSG Hoffenheim bangt um Rutter und Stiller vor Duell mit Bayer Leverkusen

Rutter und Stiller angeschlagen, Geiger noch nicht fit

Im Duell mit dem Tabellennachbarn aus Leverkusen will sich der Bundesliga-Vierte nicht verstecken. „Man kann sehr viel gewinnen in diesem Spiel. Wir wollen da was reißen, wir trauen uns da was zu“, sagte Hoeneß, der trotz der heftigen Bayer-Pleite in Frankfurt (2:5) einen starken Gegner erwartet.