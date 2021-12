Anzeige

Arcane: Ist Vander der LoL Champion Warwick? Arcane: Ist Vander der LoL Champion Warwick?

Eine Fan-Theorie bezüglich Vander macht im Internet die Runde © Riot Games

EarlyGame

Die erste Staffel von Arcane ist schon seit einer Weile vorbei. Wir beschäftigen uns mit ein paar Überlegungen, die die zweite Staffel betreffen: Ist Vander Warwick?

Als Vander in der ersten Staffel der LoL Netflx Serie Arcane umkommt, brach für einige Fans eine Welt zusammen. Der stolze Vater von Vi und Powder, der Beschützer der Unterwelt – tot. Arcane zeigte an seinem Ableben beispielhaft, dass die Macher keine Angst davor haben, auch wichtige Charaktere mit ordentlich Hintergrundgeschichte aus dem Spiel zu nehmen. Danach tauchte Vander in der ersten Staffel nicht mehr auf… und die Fantheorien und Spekulationen gehen durch die Decke.

Sind Vander und Warwick die gleiche Person?

Es gibt ein Paar Ansätze, um zu bestimmen, warum Vander sich in den League of Legends Champion Warwick verwandeln könnte. Singed kommt für die Verwandlung eines Mannes in einen blutrünstigen Wolf natürlich sofort infrage. Aber woher holen Theorie-Fans ihre Argumente? Zuallererst geht es um die Kreatur, die in der letzten Folge von Arcane in Silkos Labor von der Decke baumelt.

Anzeige

Vander wurde in einem Todeskampf mit Silko in Arcane am Arm verwundet. Die wolfsähnliche Kreatur in Singed‘s Labor hat an genau dem gleichen Arm, an dem Vander verwundet wurde, einen chemtech-verstärkten Einsatz. Außerdem war Vanders Spitzname im Untergrund von Piltover, den er bewohnte, „der Bluthund des Untergrunds“. Eine Referenz, dass ihm später Fell wachsen könnte? Es ist unwahrscheinlich, dass die Autoren der Serie das Ganze nur zum Spaß erwähnen.

Ein klarer Hinweis sind auch die vielen Voice Lines, die in League of Legends zwischen Warwick und Singed existieren. Und in dem Moment, als Vander von Silko gefangen genommen wird, klingt die Musik im Hintergrund nach Warwicks Theme. Insgesamt sind das zu viele Hinweise, als dass man noch an Zufall glauben kann: Vander wird in Staffel 2 oder 3 von Arcane als Warwick auferstehen.