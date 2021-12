CHL-Viertelfinale: EHC Red Bull München - Lukko Rauma LIVE im TV & Stream

Der EHC Red Bull München kämpft am Dienstagabend (ab 20.10 Uhr LIVE auf SPORT1) gegen Lukko Rauma um den Einzug ins Halbfinale der Champions Hockey League.

Noch lebt der Traum vom ersten Triumph einer deutschen Mannschaft in der Champions Hockey League! Der EHC Red Bull München hat am Dienstagabend die Möglichkeit, diesen auch noch weiter am Leben zu halten. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der CHL)