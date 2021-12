WWE RAW: Bobby Lashley entert Titelmatch - naht "Face Turn"?

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW verdiente sich Bobby Lashley eine Chance, beim kommenden Pay Per View Day 1 am 1. Januar nach dem Gürtel von Big E zu greifen.

WWE RAW: Bobby Lashley besiegt Owens, Rollins und Big E

Schon die Grundstruktur der RAW-Show wirkte eigentlich auf ein „Babyface“ zugeschnitten: Lashley bekam nach seiner Attacke auf Big E und die beiden anderen Herausforderer Seth Rollins und Kevin Owens vergangene Woche die Aufgabe, alle drei in einem Einzelmatch zu besiegen. Es schien, als ob die Autoritätsfiguren Adam Pearce und Sonya Deville dem „All Mighty“ damit eine unüberwindliche Hürde aufbauten, aber es kam anders.

Lashley feierte zunächst gegen Owens einen Sieg, der leichter als gedacht war: Owens gab aus taktischen Gründen schnell auf, als er in Lashleys Hurt Lock geriet, um sich vor Day 1 nicht selbst schwächen zu lassen.

Rollins und Owens versuchten, Lashley im zweiten Kampf auszutricksen: Owens provozierte eine Disqualifikation Lashleys, die ihn die Titelchance eigentlich gekostet hätte - Pearce und Deville jedoch schritten ein und setzten das Match ohne Disqualifikation neu an, Lashley siegte.

„Face Turn“ für Lashley?

Zum Abschluss gelang Lashley dann auch unter chaotischen Umständen der Sieg gegen Big E: Obwohl Rollins und Owens sich wieder einmischten, wurde am Ende Lashleys Manager MVP zum Zünglein an der Waage. Er erwischte Big E mit seinem Spazierstock am Knie und bugsierte Lashley damit ins Titelmatch.