Manchester United: Spiel-Absage bei Brentford wegen Corona-Ausbruch

Rangnick mit klarer Ansage an Pogba

Die Liga-Verantwortlichen trafen die Entscheidung für eine Verschiebung auf Anweisung medizinischer Berater, hieß es in einem United-Statement.

Zuvor hatte es auf dem Trainingsgelände des Old Trafford etliche Coronafälle gegeben. ( NEWS: Alles zur Premier League)

Nachdem mehrere Spieler und Mitglieder des Stabs positiv auf COVID-19 getestet worden waren, schloss United die Anlage am Montag für 24 Stunden, „um das Risiko weiterer Infektionen zu minimieren“.

Die Premier League verkündete am Montag insgesamt 42 Fälle in den Klubs - ein trauriger Rekord in der Pandemie. (Tabelle der Premier League)