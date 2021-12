NBA: Steph Curry verpasst Dreier-Rekord - Golden State Warriors besiegen Pacers

Angesichts seiner persönlichen Statistiken bei 26 Punkten, davon fünf erfolgreiche Versuche von Downtown (dazu sechs Rebounds und sechs Assists bei sieben Turnover), fehlten Currys Leistung indes drei weitere Dreier, um in der ewigen Bestenliste die Marke von Ray Allen für die meisten Dreier in der NBA-Geschichte zu egalisieren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

NBA: Curry verpasst Dreier-Rekord von Ray Allen

Die liegt bei 2973 erfolgreichen Dreipunktwürfen - und könnte nun bereits in der kommenden Nacht in der Partie bei den New York Knicks übertroffen werden, wenn Curry mit den Warriors erneut im Einsatz ist.