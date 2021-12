FC Bayern: Robert Lewandowski mit Spitze gegen Ballon d‘Or?

Robert Lewandowski wird zum zweiten Mal in Folge mit Preis des Golden Players geehrt. Der Pole dankt der Jury - und verpackt womöglich eine Spitze gegen den Ballon d‘Or.

Robert Lewandowski ist zum zweiten Mal in Folge mit dem Preis des Golden Players geehrt worden - und hat sich dabei womöglich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen können. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

So sei er sehr erfreut, „den Preis zum zweiten Mal in Serie entgegenzunehmen. Vielen Dank an diese herausragende Jury, meine Erfolge zu würdigen“.