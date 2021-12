Anzeige

FC Bayern: Jamal Musiala nutzt seine Chancen und ist plötzlich unverzichtbar Musiala: Bambi wird erwachsen

Erst 18 und schon so gut! Hier rettet Musiala die Bayern

Felix Kunkel

Jamal Musiala nutzt beim FC Bayern jede Chance und glänzt in Abwesenheit von Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Doch muss der 18-Jährige wieder auf die Ersatzbank zurück?

Vom Bankdrücker zum absoluten Leistungsträger:

Jamal Musiala kann beim FC Bayern sportlich getrost als Gewinner der Woche bezeichnet werden - und das, obwohl er sich die Hand gebrochen hat. (BERICHT: Nagelsmann vermeldet Knochenbruch bei Musiala)

Es war nicht das erste Mal, dass der Jung-Nationalspieler dieser Tage die Schlagzeilen bestimmt. Bereits am Dienstagabend in der Champions League erhielt Musiala nach seinem Gala-Auftritt inklusive Tor Lobeshymnen.

Musiala glänzt - auch auf ungewohnter Position

Dabei kommt der etatmäßige Offensivspieler derzeit auf einer für ihn ungewohnten Position zum Einsatz.

Sowohl gegen den FC Barcelona als auch gegen Mainz startete Musiala - bedingt durch die Ausfälle von Joshua Kimmich und Leon Goretzka - im zentralen Mittelfeld und überzeugte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Neben seinen Treffern konnte er auch mit seiner Ballsicherheit, mutigen Dribblings und intelligenten Pässen glänzen.

Musiala „hat den Bambi-Status verlassen“

Es scheint, als habe Musiala den nächsten Entwicklungsschritt auf dem Weg zur festen Größe beim Rekordmeister absolviert.

„Er hat den Bambi-Status verlassen, irgendwann wächst man aus dem Talent-Status heraus“, stellte auch Trainer Julian Nagelsmann nach dem Mainz-Spiel fest. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In dieselbe Richtung gingen die Worte von Bayern-Keeper Manuel Neuer. Musiala mache das „sehr gut“, sagte der 35-Jährige SPORT1 und lobte: „Er ist ein Riesen-Talent und kann ein Weltklassespieler werden.“

Neuer schwärmt: Bayern-Kollege "kann weltklasse werden"

Große Worte für den 18-Jährigen, der beim FC Bayern bisher eigentlich keinen einfachen Stand unter Nagelsmann hatte.

Am 15. Spieltag stand der Youngster erst das dritte Mal in dieser Saison in der Bundesliga-Startelf der Münchener.

Musiala: Erst Notnagel, jetzt essenziell

Zuvor kam Musiala vornehmlich als Notnagel überall da zu Kurzeinsätzen, wo es an Personal mangelte. Und musste sich dementsprechend auch anpassen.

„Er muss sein Straßenfußballer-Gen beibehalten. Aber defensiv geht es um Verlässlichkeit. Die hatte er jetzt in den Spielen gegen Barcelona und Mainz gehabt. Das habe ich ihm vor ein paar Wochen mal gesagt – um noch mehr Spielzeit zu kriegen“, erklärte Nagelsmann.

Durch seine abgezockten Leistungen - offensiv wie defensiv - drängt sich nun unweigerlich die Frage auf: Wie geht es für Musiala nach der Rückkehr von Kimmich und Goretzka weiter?

Darf man einen so formstarken Teenager, der auf Anhieb und völlig unaufgeregt auf der großen Bühne liefert, wieder aus der Startelf entfernen?

Seinen Einsatz gegen den VfB Stuttgart am Dienstag gefährdet bei dezimierten Bayern (Goretzka ist erneut fraglich) „nur“ der gebrochenen Mittelhandknochen.

„Er hat eine Schiene und könnte laut Regularien und Ärzten spielen“, meinte Trainer Nagelsmann am Montag: „Am Ende ist es aber ein Schmerzthema. So ein Mittelhandknochen tut schon weh. Das werden wir abwarten müssen, wie er sich heute bewegt.“ Viele Alternativen hat der Coach allerdings nicht, was für einen Einsatz des Jung-Nationalspielers spricht.

Festzuhalten ist ohnehin, dass der mittlerweile gegen Corona geimpfte Musiala bei wohl jedem anderen Bundesliga-Verein den Status eines Stammspielers inne hätte. Sein Kumpel Jude Bellingham ist beispielsweise beim BVB gar nicht mehr wegzudenken.

Bayern-Star jetzt geimpft

Muss Musiala wieder auf die Bank?

Allein die nackte Statistik spricht Bände für den gebürtigen Stuttgarter Musiala: Zehn Scorerpunkte in 21 wettbewerbsübergeifenden Einsätzen, wobei er davon nur sechsmal von Beginn an aufgelaufen war.

Aber kann er die großen Stars des FC Bayern bereits jetzt verdrängen? Es dürfte fraglos schwer werden, an den gestandenen Nationalspielern vorbeizukommen. So könnte Musiala in der Rückrunde wieder nur die Jokerrolle bleiben.

Fest steht allerdings: Mit jedem erfolgreichen Auftritt wachsen Musialas Ansprüche auf eine zukünftige tragende Rolle beim Rekordmeister.

