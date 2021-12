NFL: Denver Broncos ehren verstorbenen Demaryius Thomas mit besonderer Geste

Denver Broncos verabschieden Thomas emotional

Eigentlich sollte Courtland Sutton diese Position nun ausfüllen, kniete stattdessen an der Seitenlinie und richtete ein Gebet in den Himmel. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Den Spielzug führten die Broncos am Ende nicht aus und nahmen für die Ehrung ihres Ex-Stars eine Strafe in Kauf für Spielverzögerung.

Thomas beim Erfolg der Broncos stets präsent

Immerhin hatte er den Super Bowl 2016 mit den Denver Broncos an der Seite von Peyton Manning gewonnen, die ihn 2010 in der 1. Runde an Position 22 gedraftet hatten. Insgesamt nahm er gleich vier Mal am Pro Bowl teil.