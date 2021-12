Anzeige

Borussia Dortmund: Julian Brandt kommt wieder in Schwung Julian Brandt: Erfolg im zweiten Anlauf?

Das sagt Brandt zum Kontakt mit Flick

Matthias Weuthen

Julian Brandt entwickelt sich in dieser Saison vom Sorgenkind zu einem der Leistungsträger bei Borussia Dortmund.

In der 85. Minute die Erlösung: Julian Brandt nimmt eine Flanke von Erling Haaland volley und vollstreckt zum 1:1 gegen den VfL Bochum. Damit ist zumindest das Unentschieden gerettet.

Der Nationalspieler ist in dieser Saison eine der Stützen im Team von Trainer Marco Rose. Dass Brandt nochmal deine derart bedeutsame Rolle für den BVB spielen könnte, hätten die Wenigsten erwartet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Das Wunderkind mit Vorschusslorbeeren

2019 wechselte Julian Brandt von Bayer Leverkusen in den Ruhrpott zum BVB. 25 Millionen Euro überwiesen die Dortmunder an die Werkself und ganz Fußball-Deutschland war sich einig: Der BVB bekommt den nächsten großen Spieler zum vergleichsweise billigen Preis. Und gleich in seiner ersten Saison sammelte Brandt 20 Scorerpunkte in 42 Einsätzen für seinen neuen Klub.

Doch spätestens in seiner zweiten Saison verkam er immer mehr vom Hoffnungsträger zum Ersatzspieler und lief seiner Form hinterher. Unter Lucien Favre kam Brandt immer seltener zum Einsatz und brachte es am Ende auf lediglich sechs Torbeteiligungen. In einer schwierigen Saison für Borussia Dortmund verlor Brandt auch seinen Platz im Kreise der Nationalmannschaft.

Allmählich entwickelte sich die Beziehung zwischen Julian Brandt und Borussia Dortmund zum Missverständnis. Der heute 25-Jährige wurde als Fehleinkauf abgestempelt - 25 Millionen Euro für einen Ersatzspieler, der keine Leistung zeigt.

Vom Fast-Transfer zum Leistungsträger

Im vergangenen Sommer stand der gebürtige Bremer dann kurz vor einem Wechsel. Besonders Lazio Rom war am Offensiven-Mittelfeldspieler interessiert und kontaktierte den Nationalspieler. Am Ende kam ein Wechsel nicht zustande und Brandt suchte seine Chance unter dem neuen Trainer Marco Rose – mit Erfolg.

In dieser Saison rotierte Brandt aufgrund von zahlreichen Verletzungen in die Mannschaft des BVB. Der sonst so talentierte wie wankelmütige Brandt nutzte endlich seine Chance, lieferte konstant und bekam immer mehr Selbstvertrauen. Vier Tore und zwei Torvorlagen in der Liga, dazu ein Doppelpack im Pokal gegen Ingolstadt: Julian Brandt ist einer der wenigen Konstanten im Team der Schwarz-Gelben.

In 14 von 18 möglichen Spielen stand Brandt in der Startelf und überzeugte mit seinen Leistungen. Das blieb auch Bundestrainer Hansi Flick nicht verborgen: „Bei Julian Brandt ist es so, dass er in den letzten Spielen eine gute Entwicklung gemacht hat“, sagte Flick, der den 25-Jährigen für die letzten Länderspiele des Jahres gegen Liechtenstein und Armenien nominierte.

Von SPORT1 Chef-Reporter Patrick Berger gab es für seinen Kurzeinsatz gegen Armenien die Note drei. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

BVB-Auftakt: Warum Rose wieder auf Brandt setzt

In der Liga fiel Brandt zuletzt durch besonders wichtige Tore auf. Im Spitzenspiel gegen den FC Bayern (2:3) brachte er die Dortmunder bereits nach fünf Spielminuten sehenswert in Führung. Und auch am vergangenen Spieltag gegen Bochum (1:1) war es Brandt, der das wichtige Tor zum Ausgleich schoss und dem BVB somit einen Punkt rettete.

Nach dem Spiel gegen Bochum zeigte sich Brandt im SPORT1-Interview dennoch enttäuscht: „Ich glaube, heute war es mangelnde Konsequenz. Wenn du solche Chancen bekommst, dann musst du die auch eiskalt nutzen. Im Grunde genommen, lag es in unserer Hand.“

Brandt schreibt Meisterschaft noch nicht ab

Der DFB-Pokal (2021), ein Supercup (2020) und der Confed Cup (2017) stehen schon im Trophäen-Schrank von Julian Brandt. Mit dem BVB steht der Mittelfeldspieler in der aktuellen Spielzeit im Achtelfinale der Europa League und des DFB-Pokals und gilt, nach dem Ausscheiden der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach (0:5), als Top-Favorit auf den Titel. Doch auch das Thema Meisterschaft hat Brandt in dieser Saison noch nicht abgeschrieben: „Ich glaube an einem 15. Spieltag ist noch nichts entschieden. Aber wir müssen uns auf uns konzentrieren und dürfen nicht immer nur auf die Bayern schielen.“

Verletzter Brandt: So stark ist seine Saison bisher

Auch der Rückstand von sechs Punkten lässt Brandt kalt: „Grundsätzlich bedeutet das, dass wir weiter dranbleiben müssen. Wir dürfen nicht immer nur sehen, wie groß der Abstand ist, sondern wir müssen unsere Spiele gewinnen. Das ist erstmal das Wichtigste. Danach können wir dann mal schauen.“(DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Wenn Brandt seine konstant guten Leistungen beibehalten kann, ist vielleicht noch etwas möglich, auch wenn es eher ein schwieriges Unterfangen werden dürfte. Brandts persönliches Ziel dürfte aber wahrscheinlich die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr sein. In den Überlegungen von Trainer Hansi Flick spielt Brandt auf jeden Fall eine Rolle und mit solchen Leistungen wird es schwer am 25-Jährigen vorbeizukommen.

Für Julian Brandt wäre es nach 2018 bereits die zweite WM-Teilnahme und der Beweis, dass er sich endlich aus seinem Leistungstief herausgearbeitet hat.

