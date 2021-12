Corona bei den Bulls: Erste Spielausfälle in der NBA

Corona: Spielabsagen in der NBA © GETTY IMAGES/GETTY IMAGES/SID/ISSAC BALDIZON

Die Corona-Pandemie hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zu den ersten Spielabsagen der laufenden Saison geführt.

Die Corona-Pandemie hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zu den ersten Spielabsagen der laufenden Saison geführt. Die Partien der Chicago Bulls gegen die Detroit Pistons am Dienstag und bei den Toronto Raptors am Donnerstag müssen verlegt werden, weil zehn Spieler und weitere Teammitglieder der Bulls unter das Corona-Protokoll der Liga fallen.