Jimmy Rave ist tot: Weggefährte von WWE- und AEW-Stars stirbt nach Amputations-Drama

Das traurige Schicksal von Ex-Wrestler Jimmy Rave hat die Szene bewegt und erschüttert - nun hat die Geschichte ein trauriges Ende genommen: Im Alter von 39 Jahren ist der frühere Rivale von Stars wie CM Punk und AJ Styles am Sonntag verstorben.

Rave hatte im Lauf der vergangenen 12 Monate wegen auf seine langjährigen Drogenprobleme zurückgeführten Infektionen erst einen Arm und dann beide Beine verloren und war zudem in große Geldnot wegen der Kosten der medizinischen Behandlungen geraten.

Nun hat der Promoter und Agent Bill Behrens in einer von Raves Tochter Kailah mitverfassten Nachricht mitgeteilt, dass Rave verstorben ist. Eine genaue Todesursache wurde nicht genannt.

Rave hatte erst vor wenigen Tagen seine letzte Social-Media-Botschaft verfasst: Er hatte anlässlich seines Geburtstags am 8. Dezember um weitere Spenden gebeten. In einer unter anderem von den Legenden Mick Foley und Chris Jericho unterstützten Aktion waren zuvor rund 50.000 Dollar Nothilfe für den hoch verschuldeten Ex-Kollegen gesammelt worden. Rave hatte im Herbst eine über 100.000 Dollar teure Krankenhausrechnung veröffentlicht.

Viele Weggefährten heute Stars bei WWE und AEW

Der in Atlanta geborene Rave - bürgerlicher Name: James Guffey - war seit 1999 im Ring gestanden, für das größte Aufsehen sorgte er dabei mit seinem 2003 begonnenen Engagement bei der damals aufblühenden und nun vor ungewisser Zukunft stehenden Promotion Ring of Honor (ROH).