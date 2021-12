3. Liga: Markus Kauczinski holt ersten Sieg mit Wehen Wiesbaden

Der SV Wehen Wiesbaden stoppt seinen Abwärtstrend in der 3. Liga mit dem ersten Sieg unter Trainer Markus Kauczinski. Die Hessen schlagen den Halleschen FC.

Der SV Wehen Wiesbaden hat seinen Abwärtstrend in der 3. Liga mit dem ersten Sieg unter Trainer Markus Kauczinski gestoppt.

Die Hessen drehten am 19. Spieltag die Partie gegen den Halleschen FC und gewannen nach 0:1-Rückstand mit 2:1 (0:0). Der Schwede Gustaf Nilsson traf innerhalb von sechs Minuten doppelt - zunächst per Abstauber (59.), dann per Handelfmeter (65.).