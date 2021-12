"Schwierig": Nowitzki zögert nach Herbert-Avancen

Basketball-Legende Dirk Nowitzki hat zögerlich auf die Avancen des deutschen Nationaltrainers Gordon Herbert reagiert. Eine Rolle rund ums Team, die Herbert ins Spiel gebracht hatte, sieht Nowitzki derzeit nicht. "Ich freue mich, dass Gordon Herbert dieses Thema ins Spiel gebracht hat. Doch mein Lebensmittelpunkt liegt in den USA, und es wäre schwierig, dauerhaft für das Nationalteam nach Deutschland zu reisen", sagte Nowitzki.

Zu einem Gespräch mit Herbert, der nach den Olympischen Spielen in Tokio Nationalcoach Henrik Rödl abgelöst hatte, sei es bislang noch nicht gekommen, sagte Nowitzki in einer digitalen Medienrunde rund um die NBA Christmas Day Games (25. Dezember ab 18 Uhr/DAZN und NBA League Pass). "Ich kenne Gordon schon lange und freue mich immer, mit ihm zu sprechen. Vielleicht quatschen wir bald mal wieder", sagte Nowitzki.

Nowitzki ist Botschafter für die EM-Endrunde, die im kommenden Jahr in Köln (Vorrunde) und Berlin (Finalrunde) ausgetragen wird. "Es wäre toll, ihn einfach dabei zu haben rund um das Team. So großartig er als Spieler war, so viel großartiger ist er als Person. Das würde dem Team definitiv einen Schub geben", hatte Herbert zuletzt den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt.