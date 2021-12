Anzeige

Champions League, Achtelfinale: Müller, Neuer, Nagelsmann - die Reaktionen zur Auslosung „So etwas noch nie erlebt“

"Take two!" Müller meldet sich nach Los-Farce zu Wort

Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf den FC Salzburg. SPORT1 fasst die Reaktionen auf die Auslosung zusammen.

Was für ein Chaos! Die Auslosung der Achtelfinalpartien der Champions League musste aufgrund mehrerer Pannen wiederholt werden.

Bei der Neuauflage der Ziehung wurde dem FC Bayern München der FC Salzburg als Achtelfinalgegner zugelost. Bei der ersten Ziehung war der deutsche Rekordmeister noch gegen Atlético Madrid gelost worden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Jürgen Klopp und der FC Liverpool bekommen es mit Inter Mailand zu tun, der FC Chelsea um Trainer Thomas Tuchel spielen gegen den OSC Lille. Und Ralf Rangnick und sein Team Manchester United spielt nun gegen die Rojiblancos. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Nicht nur die gezogenen Paarungen, vor allem der UEFA-Fauxpas bei der ersten Ziehung sorgten für Reaktionen.

SPORT1 fasst die besten zusammen.

Thomas Müller (FC Bayern München):

„Kurios verlief heute die Auslosung des Champions League-Achtelfinales. Aufgrund eines „technischen Problems“ musste die Ziehung der Lose wiederholt werden, weil die Kugeln im Lostopf nicht richtig platziert waren. Ich hatte schon auf meinen Sozialen Kanälen zu Atletico Madrid Stellung bezogen, musste jedoch zwei Stunden später nach der Annullierung der Ziehung ein Video 2.0 produzieren.

Müller: „Shit happens“

Dieses Mal bin ich auf die deutsche Sprache umgeschwenkt. Denn jetzt heißt es: Salzburg wir kommen! Nun bin ich ja schon wirklich eine gewisse Zeit im Geschäft, aber sowas habe ich noch nie erlebt - shit happens.

Der Vorteil: Die Anreise zum Auswärtsspiel ist jetzt deutlich kürzer. Der Nachteil: Spanisches Wetter gibt`s in Salzburg im Frühjahr eher selten. Wir nehmen es, wie es kommt und ich freue mich auf die beiden Spiele. Bis zum Finale in St. Petersburg ist es eh noch ein langer Weg…“

Manuel Neuer (FC Bayern München):

„Wir kennen sie gut, haben dort ja auch schon in der Champions League gespielt. Es ist keine leichte Aufgabe, wir sollten aber das Selbstvertrauen haben und wollen in beiden Spielen als Sieger vom Feld gehen. Sie sind verdient in die K.o.-Phase eingezogen und haben schon den einen oder anderen großen Gegner geärgert. Wir wissen, dass sie guten Fußball spielen. Wir gehen als Favorit in das Duell, unterschätzen aber keinen Gegner.“

Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München):

„Das war heute keine alltägliche Auslosung, und wir schauen nun gespannt auf unsere Duelle mit dem FC Salzburg. Salzburg hat in der Vorrunde gezeigt, was sie können und sich zurecht erstmals für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert.

Dort herrscht große Euphorie, es ist eine junge, hochtalentierte Mannschaft. Natürlich sind wir in diesen beiden Begegnungen Favorit. Wir freuen uns auf diese Duelle!“

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern München):

„Salzburg hat ein sehr interessantes Konzept mit einem sehr guten Trainer. Sie haben in den letzten Jahren gute Leistungen gebracht und sind die erste Mannschaft aus Österreich, die sich für die K.o.-Runde qualifiziert hat. Das zeigt, wie gut und beständig sie arbeiten. In der Champions League muss man immer Top-Leistungen bringen. Im vergangenen Jahr hatten wir schwierige Gruppenspiele gegen Salzburg, die Ergebnisse sind höher ausgefallen, als es der Spielverlauf gezeigt hat. Wir müssen eine gute Leistung bringen.“

Nagelsmann: „Brauchen gute Lösungen“

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München):

Fehler können passieren, dann ist es nur fair und gerecht für alle, dass neu gelost wurde. Salzburg ist ein positiv ekeliger Gegner, der den klassischen RB-Fußball spielt, mit vielen hohen Pressingsituationen. Es ist eine extrem junge Mannschaft, die gierig ist. Es ist unangenehm, gegen sie zu spielen. Sie spielen international eine gute Runde. Mit Matthias Jaissle haben sie einen sehr guten Trainer. Er stellt die Mannschaft immer gut ein. Es ist ein Top-Gegner, der uns alles abverlangen wird. Sie spielen mit vielen jungen Talenten. Wir müssen in beiden Spielen von Beginn an sehr fokussiert sein, weil sie uns im hohen Pressing so unter Druck setzen werden, dass wir gute Lösungen brauchen.“

Matthias Jaissle (Trainer FC Salzburg):

„Wir wissen, wie schwer diese zwei Spiele werden. Aber trotzdem wollen wir auch gegen die Bayern versuchen, mutig zu spielen und unsere Art von Fußball auf den Platz zu bringen. Für unseren Klub und auch für unsere Fans ist das natürlich ein attraktives Los.“

Christoph Freund (Sportdirektor RB Salzburg): „Das ist ein ganz besonderes Spiel, es gibt fast nichts Größeres für Salzburg als gegen den FC Bayern zu spielen. Sie gehören zu den drei besten Mannschaften der Welt, wenn es nicht die Beste ist. Das werden richtige Fußball-Spektakel. Wir werden sicher nicht vor Ehrfurcht erstarren.“

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool):

„Ich musste 54 Jahre warten, um das erste Mal im San Siro zu spielen. Und jetzt wird es zweimal innerhalb von drei Monaten sein, das sind gute Nachrichten. Natürlich ist es ein hartes Los. Sie sind Tabellenführer in Italien, ein gutes Team in einer guten Form. Wir werden sehen, was passieren wird, bis wir uns im Februar treffen.“

Real Madrids Rodrygo hatte sich bereits auf Benfical Lissabon gefreut. „Vamos“, twitterte er nach der ersten Auslosung. Nun muss sein Team gegen Paris Saint-Germain an. Der Brasilianer reagierte bei Twitter humorvoll: Er forderte einen Videobeweis.

Auch Fortuna Düsseldorf nahm die Patzer der UEFA mit Humor. „Also wo genau soll jetzt nochmal der Fehler gewesen sein?“, twitterte der Klub zu einem Bild von Losfee Andrey Arshavin, die einen Loszettel in die Kamera hält, auf dem Fortuna Düsseldorf zu lesen ist.

Gary Lineker twitterte: „Die CL-Auslosung muss neu durchgeführt werden. Keine guten Tage für Sportverbände.“ Ein Seitenhieb an die FIA, die mit einer diskussionswürdigen Entscheidung mit dafür sorgte, dass ich Red-Bull-Pilot Max Verstappen am Sonntag in der letzten Runde in Abu Dhabi zum Weltmeister krönen konnte.

