Darts-WM 2022: Preisgelder der PDC für den Weltmeister und die weiteren Teilnehmer

Die PDC bietet den Teilnehmern an der Weltmeisterschaft stattliche Summen als Preisgeld.

Während die Teilnehmer der ersten WM-Runde sich mit 7.500 Pfund (rund 8.190 Euro) Preisgeld begnügen müssen, steigt die Summe von Runde zu Runde enorm an.

In Runde zwei gibt es bereits den doppelten Betrag von Runde eins, also 15.000 Pfund. In den folgenden drei Runden erhalten die Spieler 25.000, 35.000 und 50.000 Pfund.