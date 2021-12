Olympia, Paris 2024: Gigantische Eröffnungsfeier auf der Seine

Aus dem Stadion ins Herz der Metropole: Die Eröffnungsfeier der Sommerspiele 2024 in Paris findet mitten in der Stadt auf der Seine statt.

