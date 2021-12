Formel 1: Antworten zum Chaos um Verstappen, Hamilton, Red Bull und Mercedes

Doch dann schlug der Renngott zu. Fünf Runden vor Schluss krachte Williams-Pilot Nicholas Latifi nach einem Duell mit Mick Schumacher in den Kurven zuvor in die Bande und löste damit eine Safetycar-Phase aus.

Hamilton wusste gleich, was ihm blühte

Weil er zuvor allerdings das Ende der Safetycar-Phase bereits offiziell eingeläutet hatte, kam er erneut in Zeitnot und entschied sich, nur die störenden fünf Fahrer zwischen Hamilton und Verstappen am Safetycar vorbeizuwinken.

Fest steht: Masi saß in der Zeit-Falle. Unter all diesen Bedingungen und der Maßgabe, das Rennen mit einer grünen Flagge zu beenden, hatte er keine andere Wahl.

Mercedes mit Safety-Car-Anwendung nicht einverstanden

Grund ist Artikel 48.12. Da steht: „Wenn der Rennleiter dies für sicher hält und die Meldung „LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE“ (Überrundete Fahrzeuge dürfen jetzt überholen) über das offizielle Nachrichtensystem an alle Teilnehmer gesendet wurde, wird von Fahrzeugen, die vom Führenden überrundet wurden, verlangt, jene Fahrzeuge in der Führungsrunde und das Safetycar überholen.“