Ski alpin: Gut-Behrami gibt Entwarnung

Weltmeisterin Lara Gut-Behrami hat nach ihrem spektakulären Sturz beim Super-G in ihrer Schweizer Heimat St. Moritz Entwarnung gegeben. "Es geht mir den Umständen entsprechend gut, ich hatte im Großen und Ganzen Glück", sagte die 30-Jährige: "Ich habe einige Prellungen am Oberkörper, Nacken, habe Schmerzen in der linken Schulter. Aber es ist nichts Schlimmes. Es wird dennoch ein paar Tage dauern, bis ich mich wieder schmerzfrei bewegen kann."

Gut-Behrami hatte beim Weltcuprennen am Sonntag in einer Kompression kurz den Bodenkontakt verloren und war deshalb von der Strecke abgekommen. Kurz vor den roten Sicherheitsnetzen konnte sie noch etwas abbremsen, einen Überschlag aber nicht mehr verhindern. Im Sturzraum dahinter blieb sie liegen, setzte sich aber schnell wieder auf.

Am Wochenende will Gut-Behrami bereits wieder beim Weltcup im französischen Val d'Isere an den Start gehen. Dort sind eine Abfahrt am Samstag und ein Super-G am Sonntag angesetzt.