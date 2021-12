Rocket League: Team BDS holt RLCS-Krone nach Europa

Mit einer starken Leistung haben die Jungs von Team BDS das RLCS Major in Stockholm für sich entscheiden können. Neben dem eigenen Erfolg klärte der Sieg auch vorerst die Frage nach der besten Region der Welt,

Europa oder Nordamerika? Die spannende Frage nach der stärkeren Region in Rocket League konnte beim Major in Stockholm erst im Grand Final beantwortet werden. Das erste Offline-Event seit dem Start der Corona-Pandemie brachte den Fans den lang ersehnten internationalen Schlagabtausch, auf den seit langer Zeit entgegengefiebert wurde.

Am Ende krönte sich Team BDS mit einer nahezu makellosen Bilanz zum Sieger. Im Endspiel setzte sich die eSports-Organisation aus der Schweiz klar gegen den NA-Vertreter The General NRG durch.

FaZe Clan spuckt große Töne

Das einzige Roster, welche über das gesamte Event hinweg die späteren Champions in einer Serie besiegen konnte, waren die Profis des FaZe Clans. Mit einem souveränen 3-0 beendeten die Amis die Swiss Stage und ließen vor allem an den Mikrofonen durchklingen, wer das beste Team der Welt sei. An Selbstbewusstsein schien es ihnen nicht zu mangeln.