Curling: Olympia rückt für deutsche Teams in weite Ferne

Nach Pyeongchang 2018 dürften auch die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking ohne deutsche Beteiligung im Curling stattfinden. Die Männer kassieren ihre nächste Niederlage.

Das deutsche Mixed Double hatte in der vergangenen Woche ebenfalls in Leeuwarden das Ticket für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) verpasst.