Valorant in 2022: Zahlreiche Neuerungen geplant

Im kommenden Jahr dürften alle europäischen Fans des Shooters voll auf ihre Kosten kommen. In einer Pressekonferenz enthüllte Riot Games jüngst die Pläne für den EMEA-Raum ( Europa, Mittlerer Osten & Afrika, Anm. d. Red. ). Im Fokus stehen dabei nationale Ligen, wie es sie bereits für League of Legends gibt, die Ausweitung der Turnierszene, mehr Spielfläche für weibliche Teams und mehr Events für die Amateurszene.

Die „Prime League“ für Shooter-Fans – Die Valorant Regional League (VRL)

Besonders für kleinere Teams oder jene, die verstärkt auf nationaler Ebene agieren wollen, dürfte das System der Regional Leagues interessant werden. Schon in League of Legends spielen die besten Teams aus dem deutschsprachigen Raum in der Prime League um die Trophäe sowie die Teilnahme an den EU Masters. Dieses System soll im kommenden Jahr für mehrere Regionen in Valorant kommen: