Darts-WM 2022: Florian Hempel über WM, Duell gegen Martin Schindler und Fallon Sherrock

Bei der Darts WM im Alexandra Palace in London muss der 31-Jährige bereits in der ersten Runde gegen Martin Schindler antreten.

Hempel: „Wir wollen Darts-Deutschland stolz machen“

Hempel: Das müssen wir abwarten. Ich würde mich freuen, wenn ich das Spiel für mich entscheiden könnte. In erster Linie freue ich mich auf die Stimmung und auf die größte Bühne im Darts. Ich hoffe, dass wir beide da oben befreit aufspielen können und Darts-Deutschland stolz machen. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)

Hempel: Ja, wir waren am Wochenende bei Gabriel Clemens und haben das Wochenende zusammen trainiert, unsere Vorbereitung kreuzt sich ein wenig. Wir haben uns sofort nach der Auslosung abgesprochen, ob wir das aufrechterhalten wollen. Wir hatten im Vorfeld schon gesagt, dass wir zusammen trainieren wollen. Wir waren uns dann sehr schnell einig, dass wir das machen wollen, weil wir sehr viel voneinander profitieren können. Am Ende entscheidet die Tagesform. Da ist die Vorbereitung nicht groß Ausschlaggebend.

SPORT1: Klingt so, als wäre die Stimmung innerhalb des deutschen Dart-Teams gut, ist das so?

Hempel: Handball-Karriere als Hilfe

SPORT1: Sie haben schon gegen viele große Namen gespielt, die scheinen Ihnen zu liegen. Was ist Ihre Stärke am Board?

Hempel erklärt Einlaufsong „Kölsch Jung“

Hempel mit ungewöhnlichen Vorbereitungstricks

Hempel schwärmt von Schindler

Hempel: Ryan Meikle ist schon länger dabei. Für ihn geht es auch ein wenig um die Tour-Card. Er ist ein sehr langsamer Spieler. Und für Fabian geht es darum den Ally Pally aufzusaugen, Spaß zu haben und einfach zu spielen. Man wird dann am Ende sehen, was er leisten kann. Ich wünsche ihm alles Gute dafür.

Hempel: Jonny Clayton ist in Weltklasse-Form. Aber man muss sehen, wie es jetzt in seinem Kopf aussieht. Er hat gezeigt, dass er auch anfällig sein kann und nicht immer sein A-Game zeigt. Gabriel ist heiß und möchte zeigen, dass er auch auf der großen Bühne performen kann.

Hempel: „Michael van Gerwen muss jetzt gewinnen“

SPORT1: Was macht Fallon Sherrock zu so einer herausragenden Dart-Spielerin und worin liegt ihre Stärke?

Hempel: Mein Favorit ist Michael van Gerwen, er muss jetzt mal gewinnen. Ich habe bisher in jedem Turnier gesagt, dass er gewinnt, das hat leider in diesem Jahr nicht funktioniert. Mein Geheimfavorit ist Jonny Clayton, obwohl er nicht so geheim ist. Und ich selbst möchte einfach Spaß haben am Spielen und am Ende gegen Martin ein gutes Spiel zeigen. Möge der bessere gewinnen.