FIFA 22: Gladbach-Duo scheitert im Finale der Global Series Open

Als Teil der FIFAe Club Series 2022 standen am Wochenende die Endspiele der Global Series Open auf dem Plan. In einem neuen Format präsentierten sich vor allem zwei Gladbacher in guter Verfassung.

Drei Tage lang konnten sich Fans des virtuellen Wettstreits an FIFA auf höchstem Niveau erfreuen. Über das gesamte Wochenende hinweg trafen die besten Profis der Sportsimulation in packenden Duellen aufeinander - das Besondere: Dieses Mal standen Zweierteams im Vordergrund!

Das aus deutscher Sicht spannendste Grand Final wurde am Sonntag, dem abschließenden Turniertag, gegen 18:30 Uhr angepfiffen. Aufgrund der weltweiten Einteilung in unterschiedliche Regionen kämpften trotz der 16 Endspiele alle deutschen Duos um einen Spot unter den letzten Zwei der sogenannten Frankfurt Open. Auch für die Vereine und Organisationen aus West- sowie Zentraleuropa war dies das angepeilte Ziel.

In der 24. Minute des Endspiels schien eine Revanche möglich. Ein glücklichen Treffer sorgte für die zwischenzeitliche 1:0-Führung zugunsten der Gladbacher. Das Tor sollte allerdings das einzige Highlight bleiben, denn in der Folge zeigten die Kontrahenten ihre ganze Klasse und drehten die Partie noch zu einem 2:1. Im Rückspiel ließen sie dann keine Zweifel mehr aufkommen. Mit einem 5:0-Erfolg krönten die Israelis ihre Leistung und sicherten sich den verdienten ersten Platz.

Die Performance der deutschen Spieler war in Gesamtheit aber positiv zu bewerten. Auf dem Weg ins entscheidende Matchup setzte sich das Roster der Fohlen, welches auch in der Virtuellen Bundesliga gemeinsam an den Start geht, gegen einige nationale Größen durch. So schalteten die beiden beispielsweise den Fokus Clan rund um den noch amtierenden FIFA-Weltmeister Mohammed „MoAuba“ Harkous und das Zweiergespann Eldos (Dortmund) und FurkyPlayz (Leverkusen) aus. Auch die eSportler des 1.FC Köln und von Schalke 04 blieben lange im Rennen.