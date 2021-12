Bundesliga: Paulo Otavio vom VfL Wolfsburg verletzt sich schwer am Knie

Der VfL Wolfsburg wird sehr lange auf Mittelfeldspieler Paulo Otavio verzichten müssen. Der Brasilianer verletzt sich schwer am Knie.

Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich der Brasilianer beim Bundesliga-Heimspiel der Niedersachsen am vergangenen Samstag gegen den VfB Stuttgart (0:2) eine schwere Verletzung im rechten Knie zugezogen, die eine Operation noch in dieser Woche erfordert. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)