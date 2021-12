Bundesliga: Gladbach bis Jahresende ohne Nationalspieler Jonas Hofmann

Der mit sieben Treffern beste Torschütze der Fohlenelf fällt wegen eines arthroskopischen Eingriffs am Knie sowohl am Mittwoch im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr) als auch am Samstag bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr) aus. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Hofmann war am Samstag im Spiel bei RB Leipzig in der 54. Minute ausgewechselt worden. "Er hat sich im Abschlusstraining am Freitag leicht das Knie verdreht. Er hat es lange versucht. Aufgrund dessen, dass er eine andere Muskulatur dann mehr in Anspruch genommen hat, hat hinten der Muskel zugemacht", sagte Gladbachs Trainer Adi Hütter nach dem Spiel.