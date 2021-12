Handball-WM: DHB-Frauen in Bestbesetzung ins WM-Viertelfinale gegen Spanien

Die deutschen Handballerinnen können im WM-Viertelfinale gegen Gastgeber Spanien in Bestbesetzung antreten. Alle Spielerinnen stehen für die Partie am Dienstag (20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)) bereit, dies teilte Bundestrainer Henk Groener bei einer Pressekonferenz am Montag in Barcelona mit. Für das DHB-Team ist es das erste Viertelfinale bei einem großen Turnier seit acht Jahren.