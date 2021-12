Anzeige

Olympia 2022 in China: Letzte Version von Peking-Playbook veröffentlicht Finales Peking-Playbook veröffentlicht

Schwarz und gelb: Das ist der Look für Olympia 2022

SID

Der IOC und das Organisationskomitee der Winterspiele in Peking haben die zweite und letzte Fassung der Playbooks für das Großevent veröffentlicht.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) und das Organisationskomitee der Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) haben am Montag die zweite und letzte Fassung der Playbooks für das Großevent veröffentlicht. Es bleibt wie erwartet dabei, dass ungeimpfte Sportler nach ihrer Ankunft in China für 21 Tage in Isolation müssen. Die Vorgaben und Maßnahmen gelten auch für die Paralympics (4. bis 13. März).

"Wir haben eng mit weltweit führenden Experten für Gesundheit und Sport zusammengearbeitet, um die notwendigen COVID-19-Gegenmaßnahmen umzusetzen, die eine sichere und erfolgreiche Durchführung der Spiele ermöglichen", sagte IOC-Direktor Christophe Dubi. Die Schaffung einer "sicheren Umgebung" werde für ein "einzigartiges Erlebnis" bei den Spielen sorgen und den Athleten dabei helfen, "sich voll und ganz auf die Sportwettkämpfe zu konzentrieren".

Anzeige

Sportler sollen die Abstandregeln (mindestens zwei Meter) beachten und den Körperkontakt "so weit wie möglich" minimieren. Umarmungen oder Händeschütteln sind zu unterlassen, öffentliche Verkehrsmittel tabu, das gilt auch für Taxis. Nur offizielle Fahrzeuge des Veranstalters dürfen benutzt werden, das Verlassen der Blase ist selbstverständlich untersagt.

Es herrscht Maskenpflicht, ausgenommen davon sind die Wettkämpfen, das Training, das Essen, Trinken und Schlafen. Bei Interviews sind Masken (bei Wahrung der Abstandsregeln) ebenfalls nicht vorgeschrieben - und auch nicht, wenn die Sportler allein sind.

Die Playbooks basieren auf den Erfahrungen etlicher Sportgroßveranstaltungen und sind ähnlich zu denen, die vor den Sommerspielen in Tokio veröffentlicht worden waren. Das Event in Japan war nach einem Zuschauer-Ausschluss ohne die befürchteten Massen-Infektionen über die Bühne gegangen. In China werden zumindest heimische Fans auf den Tribünen erlaubt sein.