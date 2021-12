Valorant Champions 2021: Acend Weltmeister, Agüero-Team überrascht

Europa schnappt sich den WM-Titel in Valorant: Acend ist Weltmeister! © Valorant Esports / Riot Games

Acend schlägt Gambit in Valorant Champions

Acend zeigte schon während der Gruppenphase, aus welchem Holz sie geschnitzt waren. Als Tabellenerster ging es in die Playoffs, wo man zunächst Team Secret und anschließend Liquid aus der WM kegelte. Im Finale hieß der Gegner dann Gambit Esports. Das rein-russische Team begeisterte ebenso und machte Fans wegen deutlich engeren Partien auf sich aufmerksam. Mit zwei 2:1-Siegen kämpfte Gambit sich schließlich doch ins Finale und schalteten auf ihrem Vormarsch X10 und KRÜ Esports aus.

Das Finale war dann an Spannung kaum zu überbieten. Breeze ging knapp mit 13-11 an die Russen, Ascent wiederum an Acend - wie passend. Nach Map Nr. 3 dachte dann schon viele, den kommenden Sieger zu kennen, denn Gambit zerstörte das europäische Team mit 13-3 auf Fracture. Acend gab sich aber nicht geschlagen und schlug erbarmungslos zurück: 14-12 auf Icebox und 13-8 auf Split. Acend nimmt damit die wertvollste Trophäe im Valorant-eSports mit nach Hause und darf sich über 350.000 US-Dollar Preisgeld freuen.