Suspendiert! Halo-Profi beim Betrügen erwischt

Kaum ist die Halo Championship Series gestartet schon gibt es den ersten größeren Betrugsfall. Nun wurde ein Spieler der Sentinels für die Wettbewerbsserie gesperrt. Was war geschehen?

Zu Beginn des Dezembers fand in Nordamerika das Qualifikationsturnier „NA Kikoff Qualifier 12-1″ statt. Hier trat die eSports-Organisation Sentinels an, die insbesondere für ihr Valorant-Team bekannt ist. Nach dem Turnier kamen vermehrt Beschwerden auf, dass das Team der Sentinels das Spiel dazu „gezwungen“ habe, Server auszuwählen, die bei den Kontrahenten für einen extrem hohen Ping sorgten. Insbesondere der Spieler Mathew „Royal2″ Fiorante rückte dabei in den Mittelpunkt des Geschehens.