Tornado-Katastrophe in den USA erschüttert auch den Sport

Die Basketballer der University of Kentucky gedachten der Tornado-Opfer © twitter.com/UKCoachCalipari

SPORT1

Die Basketballer der University of Kentucky trauern um die Opfer der tödlichen Wirbelstürme. Ein anderes Team hat selbst mit den Folgen zu kämpfen.

Die verheerende Tornado-Katastrophe in den USA hat auch im Sport für Erschütterung gesorgt.

Die Basketballer der University of Kentucky, dem Bundesstaat, in dem das Unwetter die meisten Todesopfer gefordert hat, haben sich an einer Wallfahrtsstätte versammelt, um der Verstorbenen zu gedenken.

Ein anderes College-Team war selbst von den Schäden beeinträchtigt - wenngleich nur logistisch.

Arizona Wildcats von Tornado beeinträchtigt

Die Arizona Wildcats mussten die letzte Etappe zum Auswärtsspiel bei den Illinois Fighting Illini am Samstag per Uber in Angriff nehmen. Ursprünglich hätte das Flugzeug des Teams auf dem Willard Airport der University of Illinois landen sollen, musste wegen widriger Wetterverhältnisse jedoch auf den Indianapolis International Airport ausweichen. (NEWS: Alles zum College Basketball)

Arizonas Sprecher Nathan Wiechers konnte jedoch schnell klarstellen: „Allen geht es gut. Es gibt keinerlei Probleme. Das Wetter in Champaign hat die Umleitung erzwungen.“

Anstatt dort auf die Ankunft der Busse zu warten, orderten die Verantwortlichen mehrere Uber, um die restlichen 123 Meilen nach Urbana-Champaign, wo die University of Illinois ansässig ist, zu bewältigen. Arizona siegte mit 83:79.

Basketballer trauern in Lourdes-Grotte

Der Tornado hat im Mittleren Westen erhebliche Schäden angerichtet und auch Menschenleben gefordert. Nur zwei Stunden südlich von Champaign gab es Tote beim Einsturz eines Lagerhauses der Firma Amazon, in Mayfield (Kentucky) bei der Zerstörung einer Kerzenfabrik. Kentucky Gouverneur befürchtete am Wochenende über 100 Tote in seinem Bundesstaat.

Eine Geste der Anteilnahme zeigten daher Kentuckys College-Basketballer, indem sie die Lourdes-Grotte in Louisville besuchten und bei der dort nachgebauten Marienstatue Kerzen anzündeten.

